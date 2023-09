Lac-Simon voit déjà un climat plus calme dans sa communauté autochtone, à une trentaine de kilomètres de Val-d'Or et ce, seulement quelques jours après l'instauration d'un couvre-feu.

Il est maintenant interdit de se promener sur le territoire, sans raison valable, entre 20h00 et 7h00. C'est valide pour les 18 ans et moins.

Des événements violents ont eu lieu dans les dernières semaines et le Conseil aimerait que le ton baisse un peu.

Le chef de Lac-Simon, Lucien Wabanonik, estime que depuis ce temps, ça va un peu mieux:

«On n'avait pas vraiment le choix, ça devenait difficile ces derniers temps. Il faut limiter ce genre d'événement, ça peut dégringoler assez vite s'il n'y a pas de contrôle.» - Lucien Wabanonik

Des problèmes à régler

Le Conseil de Lac-Simon tente de comprendre les causes de cette explosion de méfaits. Une des causes possibles, selon le chef, est la consommation de drogue et d'alcool.

Lucien Wabanonik aimerait voir la population se prendre en main.

«On compte sur nos gens, nos citoyens et les parents pour s'impliquer et collaborer. On veut qu'il prenne les bonnes décisions pour leurs enfants. Ce qui importe, c'est la sécurité des gens et leur bien-être. On veut que les gens se sentent bien en marchant dans nos rues, dans le jour et dans la soirée.» - Lucien Wabanonik

Lac-Simon compte 2500 habitants.