Le nouveau chef de Lac-Simon tend la main aux deux paliers de gouvernement.

Lucien Wabanonik a été élu à la tête de la communauté de 2500 âmes dans les derniers jours.

Il compte interpeller les instances supérieures rapidement pour combler les besoins les plus pressants et ajoute qu'il arrive en paix.

«On a plusieurs choses à travailler, dont les communications et les échanges, mais on garde espoir. Il faut bâtir sur du concret et avoir du résultat. Il faut garder contact et bâtir des ponts avec les gouvernements», affirme M. Wabanonik.

