Le budget du ministre des Finances Éric Girard déposé mardi reçoit un accueil mitigé en Abitibi-Témiscamingue.

Bien des gens se réjouissent des baisses d'impôts, alors que d'autres auraient souhaité que cet argent soit investi ailleurs.

Pour la région, il y a des gains à venir en logement et pour le crédit pour les fonds de travailleurs de la classe moyenne.

La directrice principale en fiscalité à Val-d'Or chez Raymond Chabot Grant Thornton, Stéphanie Roy, explique aussi que la région a les mêmes bienfaits qu'ailleurs pour les gros dossiers.

«3 milliards $ en santé et 3 milliards $ en éducation, j'imagine qu'on va bénéficier de ça. On parle de réduction des listes d'attente en chirurgie et d'ajout de services en première ligne. C'est des nouvelles cliniques ou un meilleur accès aux professionnels comme des infirmières praticiennes.» - Stéphanie Roy, directrice principale en fiscalité, Raymond Chabot Grant Thornton

Stéphanie Roy ajoute, du côté des moins bons coups, que la région doit encore patienter avant d'avoir des solutions pour la pénurie de main-d'oeuvre: «C'était sur la table l'an dernier et c'est encore sur la table cette année. On s'attendait à plus pour aider à cette problématique importante ici en région.»

De son côté, la Chambre de commerce et d'industrie du Centre-Abitibi estime que le budget Girard déposé mardi laisse les entreprises sur leur faim.

Oui, il y a des avantages pour les particuliers, comme une baisse d'impôts, mais ça ne touche pas assez les compagnies.

Tout n'est cependant pas noir, alors que la CCICA salue les mesures fiscales prévues au Régime des rentes du Québec, qui devrait inciter les travailleurs d'expérience à demeurer sur le marché du travail.