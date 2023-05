L'Assemblée nationale songe à déployer des caméras chez les élus, afin qu'ils puissent se sentir plus en sécurité.

La Coalition avenir Québec et le Parti libéral du Québec demandent des gestes concrets en matière de sécurité.

Un autre député, le caquiste de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, s'est fait vandaliser son bureau.

La présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, a concédé que la dernière campagne électorale avait été rude et même violente.

Elle a listé certaines mesures déjà mises en place:

«Il y a eu l'ajout de caméras plus modernes et performantes dans le stationnement des parlementaires à l'édifice H l'année dernière. Il y a eu l'achat de serrures électroniques. On remplace les serrures traditionnelles pour pouvoir accéder à des locaux avec des cartes. La vidéosurveillance a aussi été améliorée.»

(Source: La Presse Canadienne)