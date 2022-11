Le futur centre aquatique de Rouyn-Noranda sera livré quelques mois plus tard que prévu.

L'échéancier initial visait la fin de 2024. Le projet maintenant mis à jour, l'ouverture est plutôt prévue pour 2025.

L'ingénierie est en cours pour le stationnement compensatoire et un devis de performances est en préparation par des firmes professionnelles.

L'appel d'offres quant à la conception et la construction du bâtiment sera lancé au début de l'année 2023.

«On parle du début de la construction à l'automne 2023 pour une livraison au début de l'année 2025. C'est sur qu'on est toujours prudent maintenant lorsqu'on donne des dates. On lance des appels d'offres. Des fois, il n'y a pas preneur tout de suite. Il y a certains délais qu'on n'avait pas nécessairement avant. Oui, on se fait beaucoup parler de la piscine et on a bien hâte, mais le projet se réalise.» - Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

Le centre aquatique Yamana Gold, un projet total de 20 M$, se veut la première phase d'un complexe multisports souhaité depuis des années à Rouyn-Noranda.

«On savait que les bassins aquatiques étaient la première priorité. Tout le manque de plateau sportif, c'est clair que c'est aussi important. On l'a toujours dit. On l'a d'ailleurs mentionné en période électorale. On est l'affût des subventions possibles. Maintenant, au moment où on se parle, on ne peut pas aller de l'avant tout de suite.» - Diane Dallaire

Ottawa et Québec, ensemble, participent financièrement à la hauteur de 12,4 M$. Rouyn-Noranda injecte 5,5 M$.