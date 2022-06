Le CISSS-AT va accorder les vacances d'été

Soupir de soulagement dans le domaine de la santé, alors que le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue confirme qu'il accordera les vacances estivales demandées à ses employés.

C'est devenu un thème récurrent au fil des années et avec une pénurie d'employés qui grandit.

Le CISSS va maintenir et consolider ce qui se passe déjà, plutôt que de faire du rattrapage dans le retard accumulé, mais selon Caroline Roy, c'est non négociable :

«Les vacances, on va les donner. C'est bien mérité dans le contexte. On a moins de main-d'oeuvre, cette année la pénurie est pire. La courbe démographique fait qu'on a plus de départs que d'arrivées».

Le CISSS-AT devrait compléter ses horaires d'été dans les prochains jours.