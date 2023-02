Les besoins de main-d'oeuvre du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue sont titanesques.

Dans le meilleur des mondes, il faudrait trouver 1000 employés de plus.

Et pas seulement des infirmières et des médecins. Des travailleurs, il en manque partout.

Il faut donc convaincre, recruter, retenir et user d'imagination.

«C'est un gros nombre, mais on a différentes actions pour qu'il diminue. Ça va se faire par le recrutement et l'utilisation de technologie qui va faire en sorte que pour certaines actions, on pourra utiliser davantage la technologie.»

- Caroline Roy, présidente-directrice générale

Caroline Roy explique que le CISSS lui-même doit revoir comment ça fonctionne à l'interne, mais qu'elle a ses employés à coeur.

«À l'intérieur de l'organisation, on revoit nos façons de faire. On vise, dans les prochains mois et prochaines années, à ce que tous les employés soient titulaires d'un poste permanent. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail de nos employés à l'intérieur de l'organisation.»

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue compte 6 000 employés, en plus de 300 médecins et dentistes