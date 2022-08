Après une excellente récolte en 2021, le Centre local de développement Rouyn-Noranda (CLD RN) poursuit ses missions de recrutement à l'étranger.

En octobre, l'organisation partira à la conquête de travailleurs dans une quinzaine de villes à l'extérieur de la région parisienne, dont Bordeaux, Lyon, Montpellier et Toulouse.

Le CLD RN aura d'ailleurs l'une des délégations les plus importantes lors de cet événement intitulé Mois du Québec en France.

«Nous voulons effectuer une collecte des emplois disponibles dans la région et les proposer aux travailleurs français. En échange, notre équipe recueillera les curriculums vitae et procédera à des entretiens-éclairs grâce à des pré-entrevues. Nous assurerons également le maillage auprès des entreprises qui nous aurons mandaté pour les représenter. De la sorte, nous allons agir en tant qu’intermédiaires entre les entreprises de la région et les travailleurs de France intéressés à venir s’établir chez nous», explique Ann Gervais, conseillère main-d’œuvre et immigration, qui représentera le CLD RN durant cette mission.

Le Centre local de développement Rouyn-Noranda (CLD RN) représentera des entreprises de toutes les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue, à l’exception de la MRC de la Vallée-de-l’Or. Il sera accompagné de représentants du Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Ouest, du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et des centres de formation professionnelle.

Les entreprises intéressées à participer à cette mission de recrutement ont jusqu'au 20 septembre pour s'inscrire auprès de l'organisme.

