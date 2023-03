Les minières Ressources Falco et Osisko concluent une nouvelle entente relativement au projet Horne 5 de Falco, à Rouyn-Noranda.

Osisko, qui participe financièrement au projet, accepte que Falco repousse au 31 janvier 2025 certaines échéances.

Ainsi, certaines étapes qui étaient définies comme conditions préalables à la participation monétaire d'Osisko dans le projet minier sont repoussées.

Ce qui ralentit le développement du projet, c'est le dossier de la Fonderie Horne et ses émissions polluantes d'arsenic, entre autres.

«Les autorisations ministérielles de la Fonderie Horne, on doit s'y amarrer, si on veut. Je pense que le gouvernement du Québec doit donner la recevabilité du projet Horne 5. C'est la pièce maitresse pour aller devant les audiences publiques qui est la prochaine étape. En parallèle, on doit toujours recevoir la licence d'opération avec la société Glencore», explique Luc Lessard, président et chef des opérations chez Ressources Falco.

Le gisement de Horne 5 est situé sous l'usine de Glencore, à Rouyn-Noranda.