Plusieurs jeunes joueurs de soccer de Rouyn-Noranda l'ont échappé belle.

Le Centre de services scolaire a demandé à reprendre certains de ses terrains les soirs de semaine, ce qui aurait fortement handicapé la saison hivernale du club de soccer Boréal.

C'était si épeurant que le club avait déjà prévenu les parents que certains joueurs auraient pu être laissés de côté.

La Ville a participé à des rencontres qui vont dénouer l'impasse pour cet hiver.

Il faudra cependant penser plus loin que seulement maintenant, explique le directeur général du club de soccer Boréal, Sylvain Desnoyers.

«On est content que le Centre de services scolaire ait réorganisé son plan de match. On est très inquiet de la suite des choses et conscient que ça appartient à eux ces gymnases-là. On est très nerveux de ce qui vient de se passer», a-t-il affirmé.

«Depuis 2002, ça fait 21 ans qu'on lève le drapeau en disant qu'il faut y penser. Partout ailleurs, ça se fait et ça va vite», souligne M. Desnoyers.

La Ville cherche aussi des solutions

«On comprend qu'il y a un manque de terrains et de plateaux sportifs. L'objectif, c'est de déposer un projet, on est à faire les validations. On savait que les bassins aquatiques sont la priorité, mais tout de suite après, ce sont nos terrains extérieurs, qui sont beaucoup sollicités», affirme pour sa part la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire.

La possibilité d'un dôme au-dessus du terrain synthétique, abandonnée l'an passé par le conseil municipal, est encore dans les plans et les rêves du club de soccer Boréal.