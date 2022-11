Le président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue (CPAT) et maire d'Amos, Sébastien D'Astous, se dit rassuré de sa rencontre avec le premier ministre du Québec, François Legault.

Au nom de l'organisation, il a exprimé son insatisfaction quant à la nomination de Mathieu Lacombe, un député de l'Outaouais, comme ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Mathieu Lacombe était présent autour de la table, comme le député d'Abitibi-Est et ministre responsable de notre région ces quatre dernières années, Pierre Dufour.

«Il y a un plan de match pour faire des nominations dans les prochains jours pour l'ensemble du Québec. L'Abitibi-Témiscamingue va aussi avoir sa part de nominations. Je ne peux pas trop m'avancer là-dessus. Je vais laisser le gouvernement faire ses annonces. On voit qu'il y a quand même un plan de match pour qu'on ne soit pas oublié.» - Sébastien D'Astous

Sébastien D'Astous réitère sa confiance entière à l'égard de Daniel Bernard, Suzanne Blais et Pierre Dufour, trois députés qu'il qualifie de compétents et qui travailleront leurs dossiers. Le président de la CPAT assure avoir été très clair sur les grands besoins et les dossiers régionaux. Il admet que seul le succès pourra bâtir un climat de confiance avec Mathieu Lacombe.

«On a profité du moment pour exprimer les différences qu'on peut vivre en région versus le sud de la province et à quel point on a besoin du support du gouvernement du Québec pour continuer de se développer et de faire profiter le Québec de notre essor économique. C'est extrêmement important que les gens qui vont avoir à nous défendre comprennent ce contexte-là.» - Sébastien D'Astous