Senneterre tente d'améliorer son offre en restauration.

Il y a actuellement quelques options, mais ce sont majoritairement des casse-croûtes.

Des démarches ont été faites dans les derniers mois pour attirer autre chose, mais sont restées vaines, notamment en raison de la pandémie et de la pénurie de main-d'oeuvre.

C'est un dossier qui tient à coeur à la mairesse de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat :

«On ne veut rien enlever à ce qu'on a en place, mais si on veut faire un événement avec conférencier ou une activité, on n'a pas de salle avec alcool. On n'a pas de fine gastronomie. On a approché des gens de l'extérieur, mais ça n'a pas levé. On continue à travailler le dossier en 2023. Pas de restaurant, une ville est moins séduisante.»