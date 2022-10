Le présent marché immobilier favorise toujours les vendeurs, estime la Chambre immobilière de l'Abitibi-Témiscamingue, puisque les maisons continuent de bien se vendre.

En septembre, le nombre de ventes a cependant baissé comparativement à 2021 dans l'ensemble de la région, excepté en Abitibi-Ouest. À La Sarre, les ventes ont augmenté de 129% pour le dernier mois.

«Avec la hausse du taux d'intérêt qu'il y a eu et qu'il va avoir encore, c'est certain que les acheteurs voient leur capacité d'emprunt diminuer. Pas drastiquement, mais quand même. Le marché est donc encore un marché de vendeur, on s'entend. Par contre, les acheteurs ont tranquillement un petit peu plus de lousse. Ils vont pouvoir respirer un petit peu et prendre leur temps.» - Robert Brière, directeur de la Chambre immobilière régionale

Le prix médian des maisons se stabilise à 227 000$ comparativement à l'an dernier, en grande partie du fait que la surenchère est pratiquement estompée, ce qui favorise les acheteurs.

Ils auront également plus de temps pour magasiner leur résidence, comme l'a indiqué Robert Brière. Ils auront davantage de choix, puisque les propriétés restent plus longtemps sur le marché, bien que le nombre de nouvelles inscriptions ait légèrement diminué.