Les élus de Preissac, en Abitibi, essuient toute une rebuffade du ministère des Transports du Québec (MTQ).

En 2022, le maire et les conseillers avaient demandé au MTQ de réduire la vitesse sur la route 395, devant la mine La Ronde.

Ils espéraient faire baisser de 90 km/h à 70 km/h la vitesse maximale près de la mine. La minière Agnico-Eagle accompagnait la municipalité dans cette demande.

Le ministère a analysé la scène et donne une fin de non-recevoir.

C'est une vive déception pour le maire de Preissac, Donald Rheault.

«Il n'y a aucune ouverture pour réduire la vitesse ou faire un projet pilote. C'est une question de sécurité publique. On est sortis de là les bras à terre. On a été très déçu de la réponse des représentants du ministère, mais on continue la lutte», affirme-t-il.

Aux heures de pointe, 800 véhicules entrent et sortent du stationnement de la mine La Ronde.

Une question de sécurité selon le MTQ

Au ministère des Transports, la porte-parole, Nicole Gaulin, explique qu'après analyse, il serait moins sécuritaire de baisser la vitesse à cet endroit.

«L'écart serait trop grand entre les usagers qui respectent la nouvelle limite et ceux qui continueraient de rouler à la vitesse qu'ils jugent adéquate. Ensuite, ça contreviendrait à un des grands principes du ministère qui consiste à harmoniser les limites de vitesse le long d'un itinéraire. Les changements de limite de vitesse ne devraient pas être trop fréquents», explique-t-elle.

Preissac essuie aussi des refus du ministère pour d'autres demandes du genre, mais obtient gain de cause partiellement pour une diminution de vitesse dans le secteur Tancrède, où la zone de 50 km/h va débuter plus tôt.