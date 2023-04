Une «mauvaise deuxième moitié de saison» semble avoir coûté l'emploi de Brad Yetman.

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont annoncé mercredi ne pas renouveler le contrat de leur entraîneur-chef. L'organisation a expliqué sa décision lors du bilan de l'équipe, jeudi.

«La saison s'est faite en deux temps, soit avant Noël où on a eu de très bons résultats et après Noël où nous avons eu des hauts et des bas et quelques manques de constance dans notre jeu. Après Noël, on s'est fié à ces résultats. Il y avait des petits détails où j'étais moins content. On est conscient que les résultats étaient là. Notre plan est de gagner. On pense qu'en faisant ce changement, on peut aller plus loin. C'est exclusivement hockey. Brad est une bonne personne. On s'entendait bien», explique Yannick Gaucher, directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda.

Après la première moitié de la campagne, le bilan de l'équipe était de 19 victoires et 15 revers. En deuxième moitié d'année, l'équipe a enregistré 18 gains et 16 défaites.

Visiblement, ce qui a fait mal à Brad Yetman, ce sont les cinq défaites de suite en fin de saison, même s'il a mené la plus jeune formation de la ligue en deuxième ronde des séries.

Le propriétaire de la meute, Jacques Blais, a également indiqué ne pas s'être mis le nez dans la décision de remercier Brad Yetman.

Maintenant, le processus pour embaucher un nouveau pilote va s'amorcer dans les prochaines semaines.

Même si l'annonce du non-renouvellement de Brad Yetman concorde avec la disponibilité de Serge Beausoleil, pilote de l'Océanic de Rimouski jusqu'à tout récemment, ne voyez pas là de lien. Selon le directeur général Yannick Gaucher, les Huskies n'ont pas contacté le clan Beausoleil.

Les Huskies ont aussi annoncé que l'entraîneur adjoint, Redgie Bois, ne sera pas de retour, mais ils espèrent le garder à proximité de l'organisation dans un rôle différent. Le thérapeute du sport Joseph Ferrar quitte lui aussi ses fonctions. Il a décidé de retourner auprès de sa famille dans sa région.