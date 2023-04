Le parc national d'Aiguebelle appelle à la collaboration des amateurs de nautiques.

Sa direction souhaite protéger ses plans d'eau, alors que l'Abitibi-Témiscamingue doit négocier avec la présence des espèces exotiques envahissantes (EEE) comme le myriophylle à épis et le cladocère épineux.

Ils peuvent avoir des effets néfastes autant sur les écosystèmes que sur la plaisance tels que la baignade et la pêche.

Il est donc important de laver son embarcation, peu importe le type, avant de changer de plan d'eau, soutient Frédéric Bilodeau, directeur du parc national d'Aiguebelle.

«On est chanceux, on n'en a pas en ce moment, mais vu qu'elles sont déjà présentes en région, la menace est très réelle. Il va y avoir une station mobile de lavage dans le secteur Taschereau, mais on peut toujours le faire à la maison. Il y a des trucs accessibles en ligne. C'est super important, si on veut continuer à profiter de nos plans d'eau et avoir une pêche de qualité. C'est un petit geste au final qui ne prend pas tant de temps», soutient Frédéric Bilodeau, directeur du parc national d'Aiguebelle.

Frédéric Bilodeau demande par le fait même aux fervents de la nature d'attendre un peu avant de profiter des installations d'Aiguebelle. Ce temps-ci de l'année n'est pas le meilleur moment pour s'y balader.

«Ce n'est pas temps le bon temps pour venir au parc. On est dans la fonte. Les sentiers sont boueux. On est dans la période de transition avant l'été en ce moment. Si les gens circulent dans les sentiers, on fait plus de dommages», ajoute-t-il.