Le parc des Pionniers de Rouyn-Noranda vient de subir une cure de rajeunissement.

La Ville et le Collectif Territoire ont uni leurs efforts pour lui redonner vie, plus de 70 ans après son inauguration.

C'est la première phase de plusieurs et déjà, on voit de l'achalandage sur le site.

Le parc est près de la promenade Agnès-Dumulon, le long du lac Osisko, au coeur d'un projet de revitalisation.

La directrice générale du Collectif Territoire, Geneviève Aubry, explique que l'endroit avait besoin d'amour:

«À rendre visible ce site qui était un peu invisible. Ça le rend attrayant et coloré. C'est pour donner envie aux gens de venir le voir, aux enfants et aux aînés. Ce n'est pas simplement de s'asseoir de manière passive. On a mis des lunettes de vue pour permettre aux gens d'observer les oiseaux sur le lac.»

En 2022, les citoyens avaient été consultés pour mettre en valeur le site.

La stèle hommage aux pionniers a été revampée, dont l'ancien bloc gris marqué de graffitis.

Divers éléments artistiques agrémentent l'endroit.