11 milliards de dollars, c'est ce que veut consentir de Parti québécois afin de rattraper les investissements en infrastructures dans les régions.

Un ministère du Développement régional serait mis sur pied et l'Abitibi-Témiscamingue hériterait d'une antenne.

«Une antenne, ça prend des gens qui comprennent, mais aussi qui ont leur mot à dire. Actuellement, quand on a des projets d'envergure, c'est toujours la même cassette. On envoie nos projets et préoccupations à Québec, mais ça ne cadre pas. Quand le gouvernement arrive avec son modèle préétabli qui fonctionne bien dans Laurentides-Lanaudière, on arrive ici et ça ne fonctionne pas, ça ne balance pas.», dénonce Samuel Doré, candidat péquiste en Abitibi-Ouest.

Le PQ veut également investir 3 milliards de plus pour le bien des aînés. L'argent permettrait de garantir aux aînés des soins à domicile et adaptés à leur réalité.

«Ce qu'on propose, c'est un virage à 180 degrés. Actuellement au Québec, il y a seulement 22% du budget qui vont pour les soins à domicile. 78% vont pour de l'hébergement. Qu'est-ce qu'ils veulent, les aînés? Est-ce qu'ils veulent être dans des maisons des aînés? Ce qu'ils veulent, d'abord et avant tout, c'est rester chez eux, à domicile, dans leur environnement.», ajoute le candidat.