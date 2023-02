À Rouyn-Noranda, le plan de revitalisation du Vieux-Noranda est conçu. Le souhait du comité du Vieux-Noranda est de redonner vie à ce secteur qui a énormément de potentiel.

La communauté culturelle très forte à cet endroit, même chose pour le volet sportif avec la présence du Club de curling et des Huskies de Rouyn-Noranda, mais l'offre de restauration est quasi inexistante pour les citoyens et les festivaliers ce que déplore le comité. Qui plus est, il ne reste qu'un seul dépanneur dans le quartier.

L'organisation était prête à dévoiler son projet en juin dernier, mais les préoccupations entourant les émissions d'arsenic de la Fonderie Horne qui a pignon sur rue dans ce quartier ont forcé son report.

«Je pense qu'on a bien réussi de notre côté à démontrer ce que le comité peut faire, comment il peut s'engager et avec quelles ressources, en plus de demander parallèlement à la Ville de Rouyn-Noranda son support sur d'autres aspects. Ce qui est le fun, c'est qu'on ne fait pas que lancer une balle dans la cour du voisin en disant donner nous ceci et cela. On met aussi l'épaule à la roue et on travaille de notre côté.»

- Réal Beauchamp, élu municipal du district Noranda

Le projet a été présenté au conseil municipal qui semble donner son aval. Un processus de consultation a été mené auprès d'entreprises et citoyens avant l'élaboration du plan de revitalisation.