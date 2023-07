Fortement ébranlé en Abitibi-Témiscamingue lors de la dernière élection, le Parti libéral du Québec veut se reprendre.

Les deux coprésidents du Comité sur la relance du parti ont fait une tournée de deux jours dans notre région.

Madwa-Nika Cadet et André Pratte ont notamment rencontré les membres du parti, samedi, à Rouyn-Noranda.

En octobre dernier, lors du scrutin provincial, le PLQ a terminé deuxième dans Abitibi-Est, mais cinquième dans Abitibi-Ouest et dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

«C'est un comité de consultation, l'objectif, c'est vraiment d'entendre les gens et de comprendre leurs priorités. On est très lucide par rapport aux dernières élections et c'est pour ça qu'on prend le temps de venir en région. On ne le fait pas en virtuel, c'était important de venir sur place.»

- Madwa-Nika Cadet

