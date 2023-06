Le 53e tour cycliste de l'Abitibi sera long de près de 700 km.

L'organisation a dévoilé le tracé de l'édition 2023 qui se tiendra à Amos, du 10 au 16 juillet prochain.

Le contre-la-montre individuel du jeudi, long de 10 kilomètres, sera à surveiller. Il a bien souvent un impact sur le classement final. Cette année, on surveille aussi l'étape à Senneterre avec l'ascension du mont Bell.

Là aussi ce ne sera pas une partie de plaisir, explique le directeur technique, Bruno Gauthier.

«On va arriver au terme de 140km, ça fait mal aux jambes, même pour les athlètes. Là, on parle d'une pente de plus de 10%. On l'a vu l'an passé, les Français ont bien fait au mont Bell, puis au classement final. Il faut être un athlète complet au Tour de l'Abitibi.»

Peu de détails ont filtré sur les équipes présentes, mais selon la présidente, Mélane Rocher, les choses regardent bien.

Vers une édition féminine?

D'ailleurs, Mélanie Rocher a laissé entrevoir lors du point de presse qu'il y aura peut-être, dans un avenir pas si lointain, un Tour de l'Abitibi féminin.

«Je pense que ça peut marcher. Je ne vous dit pas qu'on l'aura l'année prochaine, ça se planifie, mais en 2025, c'est possible. Partout dans le monde, il y a des athlètes féminines plus qu'on pense. Ça sera un beau spectacle à organiser dans les prochaines années.»

L'organisation n'annule pas le tour malgré les feux de forêt actuels, mais prendra position dans quelques semaines.

Le Tour de l'Abitibi s'appellera pour les cinq prochaines le Tour de l'Abitibi Glencore.

Comme chaque année, l'événement va se terminer par le Tour de la relève le samedi et dimanche.

L'organisation recrute des bénévoles.