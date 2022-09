Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a terminé sa tournée de l'Abitibi-Témiscamingue.

Ce matin (lundi), à Ste-Gertrude-Manneville, près d'Amos, il a promis que son parti aiderait les agriculteurs ayant des problèmes de santé mentale.

Il a fait cette annonce lors de la visite d'une ferme, ajoutant qu'il faut simplifier la profession si on veut y attirer des jeunes.

«On s'engage également à alléger la paperasse et non pas l'augmenter. Il y a tout un débat autour de la loi sur les agronomes. Il faut donner un espace de travail à nos agriculteurs. Si on augmente les contraintes administratives, ça augmente la pression et ça un lien avec la santé mentale et le choix des jeunes de prendre la relève ou non.»

La candidate péquiste dans Abitibi-Est, Jacline Rouleau, voit la venue de son chef comme une bouffée d'air frais :

«C'est tellement important qu'il soit venu en Abitibi. Il a travaillé fort pour venir et il a fait le tour. Notre campagne va super bien, on est bien soutenus par le chef, ça donne un boost.»