Le Parti québécois promet d'augmenter d'un demi-millard de dollars annuellement le financement des CLSC.

Ce serait le cas particulièrement en milieu rural, où ce sont les portes d'entrée en santé.

De passage dans en Abitibi-Témiscamingue, le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, a aussi garanti un statut particulier à l'Abitibi et au Nord-du-Québec, aux prises avec une titanesque pénurie de main-d'oeuvre.

«Ça va permettre, ce statut, plus d'argent, pour avoir des primes particulières. Ça permettra aussi de négocier différemment les conventions collectives et cesser l'approche mur-à-mur. Ça doit être adapté à chaque région. C'est l'une des pierres angulaires du plan santé du Parti québécois. Laisser aux régions le développement de leur plan et de leurs décisions.»

Paul St-Pierre Plamondon poursuit sa tournée régionale par des arrêts à Amos et à Val-d'Or aujourd'hui (lundi).