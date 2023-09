Alors que s'est tenu un sommet sur l'itinérance à Québec, un des instigateurs du Chateau Marie-Ève de Val-d'Or demande aux élus de sortir le chéquier.

Le Château Marie-Ève, c'est un bloc de 41 logements pour personnes à risque d'itinérance, en plein coeur du centre-ville.

Après avoir traversé toutes sortes d'embûches, l'endroit est prêt à être habité et, se faisant, à sortir des dizaines de personnes de la rue.

Le hic, un énième, c'est que les coûts du projet ont explosé dans les derniers mois et qu'il faut maintenant le meubler.

On parle ici de 4500$ par logement, il y en a dix par étages et il y en a trois.

 

Selon le président de la maison d'hébergement la Piaule, Stéphane Grenier, les participants au sommet pourraient mettre eux-mêmes l'argent nécessaire pour boucler le projet. «Plus particulièrement aux députés de la CAQ à l'Assemblée nationale, je veux voir leur sérieux dans la lutte à l'itinérance. Meublez un étage, poêle, frigidaire et tout le mobilier. Au nombre qu'ils sont, ce n'est pas un gros montant par député, ils seraient capables», croit M. Grenier.

Stéphane Grenier ajoute que la clé, c'est la création de logements. «Peu importe combien d'argent on va mettre en itinérance, on va tourner en rond tant qu'on n'a pas de logements. On peut nourrir quelqu'un, en prendre soin, le vêtir, écouter ses problèmes, mais si on ne trouve pas de place où rester, ça ne fonctionnera pas», affirme-t-il.