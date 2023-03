Jean-François Vachon revient gonflé à bloc du Congrès du Parti québécois, qui se tenait en fin de semaine à Sherbrooke.

Le président du conseil exécutif du parti dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue était sur place et estime que plusieurs propositions intéressantes ont été votées.

La plus importante, selon lui, est le Livre bleu sur l'indépendance:

«On veut expliquer la souveraineté aux gens. Le livre va donner des réponses claires sur ce que ferait un Québec indépendant, par exemple sur la monnaie ou l'armée. C'est la proposition la plus importante adoptée en fin de semaine.»

Le chef du Parti, Paul St-Pierre Plamondon, a obtenu un appui en béton de la part des militants, avec 98,5% lors du vote de confiance. Pour Jean-François Vachon, c'est pleinement mérité:

«En 2018, on était endetté et l'indépendance reculait. On était dans une mauvaise situation quand Paul est arrivé. Il n'était pas connu et il a réussi à attirer les regards des gens et à gagner leur confiance. Là, on est en santé financière, l'indépendance avance. Le vent de face qu'on avait est rendu un vent de dos. On est prêt à gouverner en 2026.»

Le Parti québécois a terminé troisième dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue aux élections d'octobre.

