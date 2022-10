Le projet de gravière de la compagnie Norascon dans le sud de Val-d'Or semble destiné à mourir.

Le conseil municipal s'oppose à l'initiative.

L'entreprise aimerait exploiter la ressource près du chemin des Scouts, là où il y a des attraits, mais aussi une source d'eau.

Des citoyens, des groupes et le Centre d'amitié autochtone ont fait part de leurs préoccupations.

La MRCVO de la Vallée-de-l'Or, qui peut délivrer ou non un permis, a demandé l'avis de la ville.

«Un tel projet entraîne des risques de déversement d'hydrocarbures et de contamination de la nappe phréatique. Dans ce contexte, la précaution s'impose. Le chemin de la Baie Carrière n'est pas conçu pour soutenir une hausse significative du trafic lourd. Le conseil municipal s'oppose à l'exploitation de substances minérales de surface sur la superficie de 64 hectares.»

- Benjamin Turcotte, conseiller municipal

Le conseiller Maxime Gagné a aussi demandé un statut particulier pour la Forêt récréative, un endroit de plus en plus prisé par la population de Val-d'Or et de l'extérieur.

Norascon étire jusqu'au 21 novembre sa période de consultation publique dans ce dossier.