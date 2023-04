La microbrasserie de Val-d'Or le Prospecteur lance ses canettes 473ml.

Le produit est attendu depuis longtemps par les amateurs.

Il est brassé dans la nouvelle usine du Prospecteur, près de l'aéroport, un projet de six millions de dollars.

Dès vendredi, ce sera disponible au Magasin général de l'entreprise. Le 5 mai, ce sera partout en région et, la semaine suivante, partout au Québec.

Le copropriétaire du Prospecteur, Philippe Lord, explique que l'entreprise a beaucoup évolué:

«Je n'aurais jamais crû ça, les cannettes. Il y a 10-15 ans, on brassait dans des cinq gallons de plastique avec de l'équipement rudimentaire. On a appris sur le tas, c'est cool. On est très fébrile, toute l'équipe.»

Le Prospecteur fêtera bientôt ses dix ans de production commerciale.

Les produits disponibles dès vendredi: la blanche, la rousse, la blonde et la tête de pioche.

Les formats 950ml en cruchon vont rester.