Le Raid Témiscamingue, un évènement d'envergure internationale, revient pour une deuxième année.

Cette fois, le nombre d'équipes va doubler, passant d'une douzaine d'équipes avec des bulles familiales à 25 équipes.

Un volet jeunesse est également ajouté à la programmation. 25 équipes composées de jeunes de Témiscamingue prendront aussi part à l'évènement.

Le parcours que propose l'organisation sera différent de la dernière édition.

Au lieu de traverser le parc Opémican et Ville-Marie, il mettra en valeur le côté est du Témiscamingue. Le départ sera donné à Moffet et l'arrivée est prévue à Angliers.

La compétition, en plus d'attirer des athlètes de l'Europe, des États-Unis et du Brésil notamment, sera diffusée chez plus de 200 millions de foyers dans 125 pays différents.

Ce sera l'occasion de tenter d'attirer possiblement de nouveaux Témiscamiens.

«L'axe aventure-nature, c'est une priorité du Témiscamingue. Le Témiscamingue n'a pas les infrastructures sportives par exemple de Val-d'Or ou de Rouyn-Noranda, mais on a des infrastructures de nature incroyables. Le Témiscamingue veut capitaliser là-dessus au niveau de son tourisme, mais aussi au niveau de la rétention des gens. Le Raid Témiscamingue rentre exactement dans le créneau.»

- Ambroise Lycke, coordonnateur du Raid Témiscamingue

La période d'inscriptions est présentement ouverte.

La compétition se tiendra du 7 au 10 septembre. Elle agit comme qualification canadienne pour la coupe du monde.

Les retombées économiques directes et indirectes pour le Témiscamingue sont évaluées à plus de 800 000$.