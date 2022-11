L'attente est terminée pour les skieurs et planchistes : le Mont-Vidéo de Barraute ouvre en fin de semaine.

Dès samedi, la piste «Val-d'Or» sera disponible et les autres s'ajouteront au fil des semaines.

La patience a été de mise pour bien des adeptes, alors que décembre arrive dans quelques jours.

«On est au gré de la météo, on attend le froid. On fabrique de la neige depuis déjà deux semaines, c'est ce qui nous aide pour l'ouverture. On a hâte d'ouvrir, on attend ça depuis avril.»

- Christine Martineau, directrice générale du Mont-Vidéo

Le Mont-Vidéo a ouvert ses pistes en 1965.

On y retrouve 20 pistes et sous-bois, deux remontées mécaniques, 8km de sentiers de ski de fond et 7,5km de sentiers de raquettes.