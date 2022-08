Le candidat solidaire en Abitibi-Ouest promet la gratuité scolaire du préscolaire au secondaire s'il est élu député en octobre.

Selon Alexis Lapierre, la scolarité peut représenter un stress financier pour bien des ménages, par exemple les familles monoparentales.

La formation professionnelle et la formation générale des adultes seraient également concernées par cet engagement politique du candidat.

«Cette proposition englobe le matériel scolaire, les frais de scolarité et le service de garde. Le matériel scolaire, on peut parler d'une centaine de dollars, voire 200$. Pour un élève qui utilise le service de garde seulement le midi, c'est une autre centaine de dollars. Si l'élève est là le matin ou le soir, ça peut dépasser les 1000$ et approcher même les 2000$.», indique Alexis Lapierre.

Cette mesure aurait également pour effet de favoriser l'accès à l'éducation et de lutter contre la hausse du coût de la vie.