Le procès au civil de Billy Taillefer et Hugues Duguay est terminé.

Après 13 jours, les poursuivants et les défenseurs ont eu la chance d'exposer leur point de vue.

Le juge de la Cour supérieure, Marc Paradis, a pris le tout en délibéré et rendra une décision à une date inconnue.

Il doit décider si les deux hommes ont subi un préjudice lors du procès de 1990 et des différentes procédures qui ont suivi.

Pendant presque trois semaines, leurs avocats ont voulu démontrer que des éléments de preuve ont été cachés aux deux hommes, ce qui les aurait privés d'un procès juste et équitable.

En revanche, les avocats de la Ville et du Procureur général estiment que c'était la façon d'opérer il y a 30 ans et que, même si toutes les déclarations avaient été rendues publiques, Taillefer et Duguay auraient tout de même pu être reconnus coupables.

Taillefer et Duguay ont été accusés du meurtre de Sandra Gaudet en 1990, avant d'être reconnus coupables et purger de longues années de prison. Ils ont par la suite été libérés et demandent aujourd'hui 45M$ et 35M$ en dédommagement.