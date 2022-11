Après la MRC de La Vallée-de-l'Or (MRCVO), c'est au tour de la MRC de Témiscamingue d'adopter son budget pour la prochaine année.

En hausse de 16% comparativement à l'an dernier, il est évalué à 15,8 M$. Le quart du budget est réservé pour la gestion des matières résiduelles. Ça représente des dépenses de 4,1 M$.

«Tout ce qui concerne la promotion du territoire et l'attractivité, c'est maintenu. On investit des sommes importantes dans ces domaines-là. On soutient également les activités de développement économique. On s'est vraiment lancé sur découvrir quelles sont les opportunités d'entreprises et d'industries qui peuvent se déployer au Témiscamingue. On investit aussi en culture et en agriculture. On a des enjeux de logement et de transport collectif.»

- Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue