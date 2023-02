Un enjeu fort important a fait les manchettes dernièrement au conseil de la MRC de Témiscamingue.

Une problématique est remarquée au niveau du transport collectif sur le territoire témiscamien.

Les élus évalueront comment le milieu municipal peut participer davantage aux réflexions pour corriger la situation.



Déjà, ils se sont donné comme mandat de faciliter de plus en plus la prise en charge et le déplacement des personnes entre les municipalités.

« Le comité sur le transport va se pencher de façon particulière sur tout ce qui est transport en autopartage, le covoiturage et l'optimisation de l'utilisation des véhicules qui servent à certains moments de la journée, mais pas à d'autres. Il existe des mécanismes qu'on peut mettre en place. On peut en créer des nouveaux. On peut être inventif. On peut innover dans le domaine. On va explorer ce qui peut être fait rapidement. »

- Claire Bolduc, préfète de la MRC

Au niveau du transport interurbain et interrégional, le ministère des Transports a à maintes reprises été interpelé pour qu'il réinvestisse correctement. Selon Claire Bolduc, c'est toujours très difficile d'avoir un accusé de réception de la part du ministère.