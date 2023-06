La MRC de Témiscamingue adopte une nouvelle marque pour son agrotourisme.

«Fièrement d'ici - Témiscamingue», c'était la suite logique après avoir adopté une image de marque pour le Témiscamingue et révisé le Plan de développement de la zone agricole (PDZA).

De cette manière, les agriculteurs locaux devraient pouvoir accueillir davantage de touristes davantage sur leur ferme tout en proposant leurs produits.

«On a une palette de produits remarquable. Malheureusement, c'est souvent moins connu parce qu'on n'est pas une région où l'on passe pour aller vers. On est une région où l'on se dirige directement au Témiscamingue. On veut que les visiteurs sachent reconnaître nos produits et on veut que cette reconnaissance rayonne jusque dans les autres régions du Québec. Ce n'est pas du tout un exercice de rattrapage», précise Claire Bolduc, préfète de la MRC.

L'agriculture est l'un des deux axes économiques importants au Témiscamingue. Annuellement, ça représente plus de 57 M$.