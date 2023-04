Un feu a causé des dégâts importants au Théâtre du Rift à Ville-Marie, au Témiscamingue, dimanche soir.

L'endroit était justement en plein travaux de rénovation.

Le travail rapide des pompiers a permis de vite circonscrire les flammes, mais l'eau a causé des dommages tout aussi importants.

Au final, le restaurant, la salle de projection, les toilettes et les trois logements sont lourdement endommagés.

Dans les circonstances, il faut annuler quelques spectacles et oublier l'idée de projeter des films au cinéma jusqu'à nouvel ordre.

«On est ébranlé parce qu'on travaille tellement fort au Rift. Il va falloir annuler des shows et des représentations de films. C'est crève-coeur, parce que c'est des événements qui étaient attendus. Pour un incident comme ça, je trouve que c'est très cher payé», a affirmé Amélie Cordeau, directrice générale et directrice artistique des arts de la scène au Rift.

Le théâtre et les équipements de scène sont intacts. Il faudra quand même du temps et des bras.

«Pour l'instant, nous-mêmes, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Ce dont on a besoin, c'est un entrepreneur disponible rapidement. On avait déjà des travaux prévus dans les loges dans les prochains mois et on sait qu'il y a des délais, alors le plus vite on peut réparer, mieux c'est», ajoute Mme Cordeau.

Le Rift, appelé Salle Expo-Théâtre initialement, a vu le jour en 1982 et a déménagé à l'endroit actuel en 2000.