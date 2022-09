Est-ce que les libéraux ont la cote chez les voteurs autochtones?

C'est peut-être le cas après les propos de la cheffe de Lac-Simon, Adrienne Jérôme.

Lors du passage de la cheffe libérale Dominique Anglade en fin de semaine en Abitibi-Témiscamingue, Adrienne Jérôme a été dure avec les politiciens, notamment les caquistes.

En rencontre avec Dominique Anglade, elle a cependant parlé de bons liens et d'une bonne écoute.

Même son de cloche pour la cheffe libérale, qui ne s'est cependant pas engagée à mettre en oeuvre entièrement la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones.

«Les grands principes de la Déclaration des Nations unies, on est d'accord. Dans l'applicabilité, c'est sûr qu'on devra avoir des conversations de nation à nation», a-t-elle dit.

Le candidat libéral dans Abitibi-Est, Jean-Maurice Matte, est par railleurs ravi du passage de sa cheffe si tôt en campagne.

«Qu'elle choisisse de venir appuyer ses candidats de l'Abitibi-Témiscamingue, en début de campagne, ça été très dynamisant pour nous. Beaucoup de gens se sont présentés aux différents rendez-vous et on a des beaux projets de proposés ici. On continue d'aller sur le terrain et de convaincre les gens que la meilleure solution pour l'Abitibi-Témiscamingue, c'est Jean-Maurice Matte dans Abitibi-Est et mes partenaires dans les autres comtés», affirme-t-il.

