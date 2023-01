La Ville de Malartic, en Abitibi-Témiscamingue, n'est pas chanceuse avec ses équipements sportifs.

En plus d'un bris touchant la patinoire du Centre Michel-Brière, la piscine municipale en arrache.

Elle est située dans l'école secondaire le Tremplin, mais c'est difficile d'y avoir accès.

Une bonne quantité de cours des Marsouins de Malartic ont été annulés depuis le début de l'année, privant des jeunes de leur loisir favori.

C'est aussi le cas pour les bains libres.

Bref, ce sont les Malarticois les grands perdants dans cette histoire.

Les problèmes sont multiples : gestion de l'eau, bris, pénurie de personnel.

Le maire de Malartic, Martin Ferron, demande au Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois de trouver la solution.

«Le Centre connaît le problème. C'est une infrastructure vieillissante. Le Centre se pénalise, car les élèves ne peuvent pas l'utiliser, par exemple en éducation physique. Ce n'est pas un luxe, on doit la garder en bonne condition. Il faut trouver des solutions.»

Au Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois, le directeur général, Jean-François Pressé, dit prendre la situation au sérieux.

«On est très préoccupés. Comme organisation, on rencontre des défis mécanique, humain et de santé/sécurité. On comprend que depuis quelque temps, à cette piscine, on a du mal à prendre le dessus.»

Senneterre a inauguré sa piscine neuve en 2022. Elle a coûté plus de dix millions de dollars.