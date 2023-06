Le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, a confirmé vendredi en point de presse que les autorités prévoyaient d'être en mesure d’ouvrir les portes de la ville ce dimanche aux 2 000 citoyens évacués il y a deux semaines.

Vendredi, ce sont les services essentiels — notamment les équipes de santé et de services sociaux et les gens liés à l’alimentation — qui se réinstallent et qui se préparent au retour des citoyens.

Samedi, d’autres commerçants devraient obtenir le feu vert pour revenir à Lebel-sur-Quévillon.

Le maire Guy Lafrenière a toutefois tenu à rappeler que par mesure préventive, aucun enfant de moins de 18 ans ne sera autorisé à réintégrer la ville tant que l’autorisation officielle ne sera pas donnée pour l’ensemble de la population — ce qui est prévu pour dimanche.

Voyez notre entrevue avec le maire Guy Lafrenière au bulletin Noovo Le Fil 17 dans la vidéo de cet article.

La ville de Lebel-sur-Quévillon donnera les détails sur le retour des citoyens samedi en point de presse à 11h. D’ici là, des détails restent à peaufiner, notamment avec la Sûreté du Québec, pour s’assurer de la sécurité des gens.

Le feu 344, qui fait rage près de Lebel-sur-Quévillon, a brûlé jusqu’à maintenant 132 000 hectares de terrain, selon les informations fournies par le maire Guy Lafrenière.

«L’objectif c’est de contenir la tête du feu et la portion du feu qui est à proximité de la route 113. Le feu est aujourd’hui à 3,5 km de la route», a-t-il précisé. Précisons que la route 113 constitue la seule voie d'accès à Lebel-sur-Quévillon.

120 pompiers américains sont arrivés à Lebel-sur-Quévillon pour combattre le feu. Du renfort est attendu dès samedi, soit environ 140 pompiers supplémentaires venant du Portugal .

Le feu qui fait rage est toujours majeur et inquiétant pour les combattants du feu, surtout que la météo prévoit du temps chaud et sec pour les prochains jours. Les pompiers travaillent notamment à protéger l'usine Nordic Kraft où sont entreposées des quantités importantes d'hydrocarbures et de produits chimiques.

En point de presse à Val-d'Or vendredi, la ministre des Ressources naturelles du Québec, Maïté Blanchette-Vézina, a dit suivre la situation de minute en minute.

«Il y a du travail mécanique sur le terrain et de l'arrosage, qui permettent de penser à une réintégration. Ce sera en lien avec une équipe technique pour s'assurer de la sécurité des citoyens s'il y a réintégration dans les prochains jours.» -Maïté Blanchette-Vézina, ministre des Ressources naturelles du Québec

Par ailleurs, Québec évalue toujours comment s'y prendre pour récolter le bois brûlé par les feux avant que les insectes ne le ravagent. l faut évidemment que les feux ne soient plus actifs et cartographier les secteurs, mais la ministre estime qu'il y aurait au moins deux années de récolte de disponibles uniquement dans le bois qui a brûlé depuis le début de 2023.



La situation est stable, mais positive à Normétal, en Abitibi-Ouest, où les autorités voient poindre une maîtrise de l'incendie qui fait des dégâts depuis plusieurs jours.

Dans l'ensemble de la province, 104 feux font toujours rage dans ce que l'on a désigné comme la zone intensive, dont 22 sont hors contrôle. À ceux-là s'ajoutent 20 autres feux dans la zone nordique.

L'immense brasier au nord-ouest de Chibougamau demeure l'autre grande préoccupation de la SOPFEU, mais ne représente aucune menace d'évacuation imminente pour les citoyens, qui viennent à peine de réintégrer leur domicile après avoir eux-mêmes été évacués. Il en va de même pour les communautés voisines de Chapais et d'Oujé-Bougoumou.

À l'échelle canadienne, un total de 447 feux sont actifs vendredi au Canada, dont 81 en Alberta, 70 en Colombie-Britannique et 57 en Ontario, selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada.



Avec des informations de la Presse canadienne