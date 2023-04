Les Foreurs sont déçus d'avoir raté les séries de la LHJMQ et tout autant des faibles assistances cette saison.

C'est ce qui ressort du bilan de l'organisation fait vendredi matin.

Au final du calendrier régulier, Val-d'Or est bon dernier dans les gradins, même derrière Boisbriand, Baie-Comeau et Bathurst.

«Les joueurs, le personnel et les gens qui gravitent dans l'organisation méritent un meilleur sort. On ne peut pas finir dernier sur 18. Je sais qu'on ne sera pas too5, on a une réalité de marché, mais finir dernier n'est pas acceptable. J'ai de l'émotion, ce n'est pas le fun et ça ne représente pas la passion qu'on met dans l'équipe.»

- Dany Marchand, président

Les Foreurs veulent s'améliorer à tous les niveaux, y compris sur la glace.

À ce sujet, le jeune noyau d'attaquants, qui inclut Alexandre Guy, Nathan Brisson, Nathan Baril et Mathis Ouellet, est talentueux, mais aura besoin de vétérans autour et de joueurs plus costauds pour aider.

L'entraîneur-chef et dg, Maxime Desruisseaux, admet du même souffle qu'il est hors de question de rater les séries l'an prochain:

«C'est clairement pas l'objectif, on veut être sur le droit chemin. On est déçus du résultat, mais contents de la progression de plusieurs jeunes joueurs. Maintenant, cet été, il faut bien les accompagner. À part Guy, ce ne sont pas des gars physiques, il faut apporter cette petite touche.»

Quelques notes du point de presse:

- Les Foreurs n'ont garanti aucun poste aux joueurs de 19 ans de cette année, donc qui auront 20 ans l'an prochain. Il pourrait y en avoir quatre au camp et rien n'assure que les trois joueurs de 20 ans de l'an prochain sont déjà dans l'équipe.

- Il serait très surprenant que Louis Robin soit de retour à 20 ans, lui qui devrait alors prendre une des trois places de joueur de 20 ans et une des deux places de joueur européen.

- Maxime Desruisseaux s'attend à voir Alix Durocher, William Dumais et Évan Dépatie, les choix de deuxième et troisième ronde en repêchage 2022, être en forme au camp et prêts pour percer l'alignement.

- Les Foreurs aimeraient nommer un nouvel entraîneur des gardiens avant le repêchage de juin. Mario Baril quitte pour la retraite.

- Tout le personnel hockey, c'est-à-dire l'entraîneur-chef, ses deux adjoints, le thérapeute sportif et le gérant d'équipement seront de retour l'an prochain.

- Le vert et or aimerait améliorer sa banque de choix de repêchage pour les prochaines années.