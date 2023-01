Il est temps pour les éducatrices en petite enfance de l'Abitibi-Témiscamingue d'établir leurs demandes salariales.

Alors que leur contrat de travail vient à échéance à la fin mars, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est de passage dans la région pour écouter leurs revendications.

Pour une première fois, les syndicats seront appelés à négocier ensemble au printemps, que ce soit dans le secteur des centres de la petite enfance ou encore dans les milieux familiaux régis et subventionnés.

Encore cette année, les syndicats tenteront d'obtenir des gains auprès du gouvernement afin d'atténuer les effets de la pénurie de personnel, du manque de place et de la surcharge de travail.

Toutefois, en nouveauté, les syndicats devront composer avec l'inflation.

«Lors de la dernière négociation, on a eu un bon rattrapage. Malheureusement, avec l'inflation, on n'a pas amélioré le pouvoir d'achat des membres. Les parents ont besoin de place et nos membres désertent le réseau par épuisement. Oui, on dirait que c'est la même salade de fruits de négo en négo. Il faut que le gouvernement mette en priorité la petite enfance pour répondre à tous les besoins au Québec.»

- Valérie Grenon, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ)