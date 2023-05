Plusieurs personnalités influentes de la région étaient à Landrienne vendredi.

Le rassemblement des élus de l'Abitibi-Témiscamingue 2023 se tenait sur deux jours et c'est conclu par une série de conférences et d'échanges.

Il a été question de redevance sur les ressources naturelles, de partenariat avec les premières nations et surtout de relations entre les municipalités et les gouvernements supérieurs.

À ce sujet, le conseiller en finance et fiscalité à l'Union des municipalités du Québec (UMQ), Simon Savard, soutient que Québec et Ottawa peuvent en faire plus et cite à ce propos le renouvellement de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) qui se fait attendre.

«Le milieu municipal s'attend bien sûr à ce qui est une nouvelle entente qui serait effective dès le premier janvier 2024. C'est vraiment ce qui est souhaité parce qu'on sait également qu'au-delà de la prolongation de la présente TECQ, il y a également plusieurs municipalités qui attendent après une nouvelle TECQ pour pouvoir planifier des prochains travaux. C'est vraiment important», juge Simon Savard, conseiller en finance et fiscalité à l'UMQ.

Le monde municipal s'inquiète de l'inflation qu'on vit au Canada et du nombre de plus en plus petit de soumissionnaires lors d'appel d'offres public.

En seulement quelques années, on serait passé de cinq soumissionnaires et plus à trois ou quatre.

En raison de la pandémie, c'est la première fois depuis 2019 que le rassemblement des élus a lieu.