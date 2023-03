Les femmes, encore en 2023, sont toujours victimes d'inégalités. C'est le constat de l'organisme rouynorandien Point d'appui, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.

Encore aujourd'hui, les femmes vivent et grandissent dans un monde où leurs droits s'effritent. Les violences sexuelles et physiques ne cessent d'augmenter, le sexisme est toujours bien présent et les inégalités s'exacerbent toujours.

«Au niveau sexuel et de la violence conjugale, c'est vraiment une grande partie du problème. Il y a une haine envers elles qui cause des fois leur mort. On a vu beaucoup de féminicides au Québec durant la dernière année. Il reste beaucoup de travail à faire», se désole Jade Routhier, stagiaire et intervenante au Point d'appui de Rouyn-Noranda.

D'ailleurs, les demandes d'aides ont augmenté dans la dernière année au Point d'appui.

Pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, dont le thème cette année est «Résistances féministes», le Point d'appui organise une soirée au Paramount, à Rouyn-Noranda.

La programmation contient un spectacle, une chorégraphie, une revue d'actualité et un souper gratuit. Pour y participer, il suffit de se présenter sur place. L'organisme indique qu'elle ne prend pas d'inscription.