Les Forestiers d'Amos M18 AAA peuvent continuer de faire des dégâts dans les séries en fin de semaine.

Après avoir éliminé trois clubs mieux classés, Amos joue un aller-retour contre Saint-Hyacinthe.

C'est sur la route ce soir (vendredi) et au Complexe sportif Desjardins d'Amos dimanche après-midi.

L'attaquant des Forestiers, Mathias Bourque, explique les succès de l'équipe.

«Rendus en séries, on n'a plus rien à perdre, alors on jouait sans stress. C'est ce qui nous aide. On va à chaque partie pour travailler.»

Bourque lance ce message aux amateurs de hockey de la région.

«On est tous contents de revenir en Abitibi pour un match. On serait bien contents d'avoir le plus de partisans possible. Venez faire un maximum de bruit.»