Les Forestiers d'Amos M18 AAA ont donné une bonne frousse aux champions de la saison régulière, mais baissent pavillon en quatre parties contre Saint-Eustache.

En fin de semaine, Amos a perdu 6-1, puis 4-3 en prolongation.

Dans l'ultime rencontre, les Forestiers ont comblé un retard de trois buts pour forcer le temps supplémentaire.

«C'est une défaite qui fait plus mal que prévu. Quand on commence à y croire, ça fait mal. Notre objectif était de compétitionner, de ne pas leur donner ça sur un plateau et c'est mission accomplie.

- Shawn Lanoue, entraîneur-chef

Amos va maintenant jouer dans un tournoi de repêchage avec des matchs à élimination directe.

L'horaire n'est pas encore connu.