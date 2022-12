Le Challenge CCM débute aujourd'hui, mercredi, au Saguenay, dans la ligue M18 AAA.

Les Forestiers d'Amos y participent et affronteront cet après-midi en lever de rideau les Chevaliers de Lévis.

Les Amossois arriveront à la compétition avec un poids en moins sur leurs épaules.

Ils viennent tout juste de freiner une séquence cauchemardesque de dix défaites de suite.

«C'est sur que ça fait du bien d'en avoir gagné une. Je ne peux pas dire qu'on méritait de perdre les dix games. Est-ce qu'on peut être meilleur? Je pense que oui. On peut toujours s'améliorer. On donne encore un petit peu trop de chances de marquer à l'adversaire. On est content de partir sur une note positive. Les joueurs ont hâte. Nous aussi. Le fait que ce soit sous forme de showcase, ça va changer la dynamique.»

- Shawn Lanoue, pilote des Forestiers

Le match est à 14h. La formule prévoit que deux des trois matchs de la phase préliminaire compteront sur le classement de la saison régulière.