Les Forestiers d’Amos midget AAA rentrent de voyage les mains pleines.

Ils ont balayé le Collège Esther-Blondin en fin de semaine, 5-3 et 4-3.

«Je pense que dans nos quatre premiers matchs, on n'a pas mal joué, mais on avait hâte d'avoir des bonds un peu plus chanceux. Les gars travaillent fort, ils sont sérieux et sont restés sur la tâche. Ils ont été bons aux bons moments.»

- Shawn Lanoue, entraîneur-chef

William Arseneault (3-1) et Noah Cousineau (0-4) ont engraissé leur fiche personnelle de quatre points chacun.

Avec ses six points de classement gagnés en fin de semaine, Amos bondit au troisième rang de sa division.