Après deux performances désastreuses à la maison le week-end dernier, les Foreurs veulent rebondir dès vendredi soir.

Ils accueillent les Islanders de Charlottetown, à 19h. Le défi premier des Valdoriens sera de solidifier leur jeu en unité de cinq.

Le vert et or ne pourra compter sur la présence l'attaquant David Doucet et le défenseur Félix Paquet.

Même s'il a patiné cette semaine, il serait étonnant de voir le capitaine Justin Robidas en uniforme, lui qui est aux prises avec une commotion cérébrale.

L'organisation n'a pas commenté son état de santé jeudi. En l'absence des vétérans, plusieurs jeunes joueurs verront leurs responsabilités accrues.

«Individuellement, je trouve qu'on progresse bien. Comme groupe d'entraîneurs, c'est intéressant de voir des gars avoir des opportunités intéressantes de shiner. Faire face à de l'adversité, voir comment on réagit face à ça, il n'y a jamais de mal là-dedans.»

- Maxime Desruisseaux, entraîneur-chef des Foreurs.

Samedi, ce sont les Wildcats de Moncton qui seront à Val-d'Or.