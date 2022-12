Le calendrier ne donne pas de répit aux Foreurs.

Cette fois, le vert et or est dans l'Est de la province pour une séquence de trois matchs de trois jours.

Ils visitent Québec ce soir (vendredi) avant de jouer deux fois contre Rimouski.

Chez les Foreurs, on jette un oeil sur le défenseur Antoine Lagacé.

L'athlète de 17 ans connaît de bons moments défensivement. Il est notamment très utilisé en désavantage numérique :

«J'essaye d'aller chercher des minutes où je peux. J'ai progressé et je veux jouer contre les meilleures lignes adverses. J'ai ma chance, je dois la prendre pour que dans les années à venir, je sois un gros élément pour les Foreurs.»