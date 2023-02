Les Foreurs auraient possiblement mérité meilleur sort en fin de semaine, mais rentrent quand même d'un périple sur la route les mains vides.

Samedi, le vert et or en a donné pour son change aux puissants Tigres, mais ont connu des ratés sur les unités spéciales et s'inclinent 5-2.

Hier (dimanche), les Foreurs ont perdu 5-4 à Boisbriand, encaissant le but gagnant avec moins de deux minutes à faire.

Les joueurs de soutien ont mené la charge des Foreurs, alors qu'Antoine Lagacé, Charles-Antoine Beauregard, Zachaël Turgeon et Mathis Ouellet ont tous obtenu deux points.

«Les gars sont frustrés et je les comprends. Ils veulent aller chercher des points de classement. Dans le positif, des gars comme Beauregard et Ouellet prennent leur erre d'aller, on les voit de plus en plus confiants.»

- Maxime Desruisseaux, entraîneur-chef des Foreurs

Le vert et or sera à domicile cette semaine.

