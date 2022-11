Les Foreurs retrouvent leurs spectateurs pour un programme double en fin de semaine.

Gatineau est en visite ce soir (vendredi) et Shawinigan demain.

Les Foreurs viennent de vaincre Gatineau, 6-2 dimanche.

Il fait bon être à la maison, explique l'entraîneur-chef, Maxime Desruisseaux :

«On est content d'être de retour à la maison et pour deux semaines. Ça va faire du bien, je sentais qu'on avait moins d'énergie depuis le retour des Maritimes. Là, c'est deux semaines et quatre parties à la maison. On aura aussi plus de temps pour pratiquer certaines choses.»